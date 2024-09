Enquete A Fazenda 2024: votação Paiol atualizada; veja quem entra

Com oito integrantes no Paiol, o público escolhe quem ocupará as quatro vagas restantes em A Fazenda 16; confira enquete atualizada

Já Cauê Fantin, Gabi Rossi, Michael Calasans e Geovana Chagas deixariam o programa, conforme a enquete do O POVO — que não interfere no programa.

A enquete do O POVO para ssaber quem o público gostaria que entrasse em A Fazenda 16 indica Gizelly Bicalho, Vinicius D'Black, Albert Bressam e Vivi Fernandez como os preferidos a ficar no programa.

Gizelly Bicalho - 29,27%

Vinicius D'Black - 17,07%

Albert Bressam - 14,66%

Vivi Fernandez - 12,20%

Cauê Fantin - 9,76%

Gabi Rossi - 7,32%

Michael Calasans - 6,10%

Geovana Chagas - 3,66%

Enquete Paiol A Fazenda 2024: quem merece entrar?



O POVO apresenta a sua própria enquete, sem impacto no resultado oficial do programa, para que o público apresente as suas preferências entre os integrantes do Paiol. Vote:



A Fazenda 2024: conheça os participantes do Paiol

Gizelly Bicalho: advogada e ex-participante do “Big Brother Brasil 20”



advogada e ex-participante do “Big Brother Brasil 20” Cauê Fantin: ex-namorado de Alícia X, que participou de “A Fazenda 15”



ex-namorado de Alícia X, que participou de “A Fazenda 15” Vivi Fernandez: já fez “A Praça É Nossa” e foi participante de “A Grande Conquista 2”



já fez “A Praça É Nossa” e foi participante de “A Grande Conquista 2” Geovana Chagas: influenciadora na rede social Kwai



influenciadora na rede social Kwai Vinicius D'Black: ex de Nadja Pessoa e ex-participante do “Power Couple Brasil”



ex de Nadja Pessoa e ex-participante do “Power Couple Brasil” Albert Bressan: marido da cantora Adryana Ribeiro e ex-participante do “Power Couple Brasil”



marido da cantora Adryana Ribeiro e ex-participante do “Power Couple Brasil” Gabi Rossi: ex-participante do “De Férias Com o Ex Caribe 2023” e “A Grande Conquista 2”



ex-participante do “De Férias Com o Ex Caribe 2023” e “A Grande Conquista 2” Michael Calasans: ex-participante de “A Grande Conquista 2”

Enquete A Fazenda 2024: como votar no Portal R7?

O reality show “A Fazenda 16” estreou nessa segunda-feira, 16, e tem previsão de acabar em dezembro. Durante o programa, a audiência irá usar o porta R7 para decidir quais candidatos que estarão na berlinda deverão se manter no reality.