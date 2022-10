Anitta é indicada ao People's Choice Awards 2022

A brasileira disputa a categoria Artista Latino do Ano do evento com nomes como Shakira, Bad Bunny, Karol G e Rosalía. Anúncio dos vencedores ocorre em dezembro

Anitta é uma das indicadas na edição deste ano do People's Choice Awards, premiação voltada ao reconhecimento de diferentes áreas do entretenimento, na categoria Artista Latino de 2022. Entre os oito indicados, figuram nomes como Bad Bunny — artista com mais indicações neste ano — Shakira e Rosalía.

O voto ao prêmio é feito on-line e pelo público. Já é possível votar nos favoritos. O anúncio dos vencedores ocorre no próximo dia 6 de dezembro.

O porto-riquenho Bad Bunny recebeu sete indicações na premiação. Em seguida, com seis menções, está o britânico Harry Styles. Outros nomes da música como Taylor Swift, Beyoncé e Lady Gaga figuram na lista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São mais de 40 categorias destacadas no People's Choice Awards. O cearense Yarley Ara também foi indicado na edição deste ano, na disputa de Influenciador do Ano 2022 Brasil. Entre outras categorias deste ano, estão Filme do Ano, Série do Ano e Clipe do Ano. Confira lista completa no site do People's Choice Awards.

Sobre o assunto "Fortal na Copa" terá show de Bell Marques, Zé Vaqueiro e Jonas

"Especial Roberto Carlos": Edição de 2022 terá Maria Bethânia e mais

Luto na infância: livro "Preciso Saber" será lançado no sábado, 29

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags