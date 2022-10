Influenciador cearense Yarley é indicado ao People's Choice Awards 2022

Yarley disputa a categoria "Influenciador do Ano Brasil" com nomes como Virgínia Fonseca, Jade Picon e Gloria Groove

O cearense Yarley Ara, reconhecido nas redes sociais pela produção de conteúdo, é um dos indicados deste ano do People's Choice Awards, premiação voltada ao reconhecimento de diferentes áreas do entretenimento, na categoria "Influenciador do Ano Brasil".

Com votação on-line e popular, a premiação destaca ao lado do cearense os nomes de Arthur Aguiar, Gloria Groove, Luva de Pedreiro, Jade Picon, Luísa Sonza, Vanessa Lopes e Virgínia Fonsesca. Já é possível votar nos favoritos. O anúncio dos vencedores ocorre em 6 de dezembro.

São mais de 40 categorias destacadas no People's Choice Awards. A brasileira Anitta foi também indicada na edição deste ano na disputa de Artista Latino de 2022 ao lado de nomes como Bad Bunny, Shakira e Rosalía.

Entre outras categorias deste ano, estão Filme do Ano, Série do Ano e Clipe do Ano. Confira lista completa no site do People's Choice Awards.

