A Fazenda 2021: Liziane está fora da final do reality após agressão

Após brigar com quase todos os participantes e descumprir a principal regra do reality ao agredir Lary Bottino, a ex-peoa está vetada de participar da grande final que acontece hoje, 16

A primeira eliminada de A Fazenda 13, Liziane Gutierrez, está fora da final do reality rural, que acontece nesta quinta (16/12), a partir das 22h45. A decisão foi tomada pela Record TV após a ex-peoa ter sido expulsa da última festa do programa por agredir Lary Bottino e levar informações externas aos participantes ainda confinados.

Sobre o assunto Sem saber da morte de Marília Mendonça, Rico pede show da cantora

Jaqueta, traições, Safadão e mitomania: relembre temas de A Fazenda 13

Mileide Mihaile revela look para final de "A Fazenda 13"

No início da festa que aconteceu na madrugada da última quarta-feira (15/12), Liziane brigou com quase todos os participantes. A modelo descumpriu a principal regra do reality ao agredir Lary Bottino, que foi empurrada e caiu sobre uma mesa de vidro. Além disso, ela foi a responsável por revelar a Dynho Alves sobre sua separação com a cantora MC Mirella, revelação que estava sendo aguardada com muita expectativa pelos telespectadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags