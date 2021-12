A Fazenda: Mileide Mihaile comenta acusações sobre pensão de Yhudy

No reality show “A Fazenda 2021”, Solange Gomes insinuou que Mileide Mihaile não queria se dedicar a um jogo com premiação porque ela recebe do cantor Wesley Safadão para sustentar o filho, Yhudy. A situação gerou indignação na influenciadora digital durante a festa da madrugada de sexta-feira, 4.

“Eu sou mãe solteira até hoje e sou pilar de uma família inteira. Não só do meu filho, porque ele tem um pai que honra as calças que veste", disse em conversa com o MC Gui. Segundo Mileide, “como pai, eu não tenho nada a falar dele, mas a minha família lá do Maranhão precisa de mim como nunca. Ela não sabe de nada da minha vida”.

“(A pensão) não é minha, é do meu filho. Quem tem dinheiro é o pai do meu filho, não sou eu. A pensão dele não é usada comigo, nem para sustentar a minha família, nem a minha vida. Você não pode ter como verdade absoluta só o que você leu ou escreveu em uma coluna. Eu achei isso um golpe baixo e sujo”, continuou.

Após isso, a família e a empresária de Mileide Mihaile lançaram uma nota para a imprensa contra os comentários. “Em nenhum momento de sua vida Mileide se envolveu em um relacionamento por interesse. Quem a acompanha nas redes sociais e dentro do próprio programa, enxerga claramente uma conduta limpa e caráter preservado. Mileide é uma pessoa que é fiel com seus sentimentos, emanando afeto e carinho em todas suas atitudes”, explicou.

“Apontar que seu primeiro e único casamento foi com intenções voltadas para fama e dinheiro é completamente equivocado e ofende a reputação de Mileide. Tanto que, é de conhecimento público que no momento em que se conheceram, em 2005, Wesley compartilhava da mesma situação financeira de Mileide, derrubando qualquer especulação mal intencionada quanto a esta união”, continuou.

De acordo com o texto, questionar a credibilidade do destino da pensão alimentícia que recebe de Wesley Safadão “é uma atitude machista que põe em xeque a própria razão da existência do direito civil”. Segundo a nota, a quantidade depositada é direcionada para uma poupança que será destinada a Yhudy quando ele completar 18 anos.



