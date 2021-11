Lucas Paquetá chega aos trends do Twitter após vazar suposto vídeo íntimo

Ex-Flamengo, o meia do Brasil que enfrenta hoje, 16, a Argentina chegou aos trends do Twitter após vazar um suposto vídeo íntimo seu que circula na web; não é a primeira vez que Lucas Paquetá passa pela situação

O jogador Lucas Paquetá, ex-Flamengo, e que atualmente está na equipe francesa Lyon, chegou aos trends do Twitter após vazar hoje, 16, um suposto vídeo íntimo seu que circula pela web. Nas imagens, um homem aparece se masturbando e, apesar de não aparecer o seu rosto, os internautas garantem que se trata do jogador.

As imagens íntimas do jogador não seriam recentes e teriam sido feitas em 2018, período em que Paquetá ainda estava no Flamengo. Além disso, não é a primeira vez que o jogador passa pela situação, que já se repetiu em 2018. Até o momento, o atleta não se manifestou sobre o assunto.

O meia-campista joga hoje, 16, em jogo da seleção brasileira contra a Argentina, a partir das 20h30, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

