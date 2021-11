A Fazenda 13: Solange sela paz com Erasmo após jogo da discórdia; entenda

Os peões de A Fazenda 2021 conversaram após as brigas e quase agressão durante o último Jogo da Discórdia do domingo, 31 de outubro. Solange revelou detalhes de sua vida pessoal e Erasmo também se desculpou pelas falas

Solange Gomes e Erasmo Viana conversaram na manhã desta terça-feira, 2, após a grande treta do último jogo da discórdia que aconteceu no domingo, 31, em A Fazenda 2021. A peoa quase agrediu o modelo fitness e precisou ser contida pelos outros participantes, após Erasmo a chamar de preguiçosa e ter afirmado que Gomes estava "esperando um príncipe encantado".

A ex-musa da Banheira do Gugu começou o papo com Viana na área externa da casa, afirmando que não conhecia a relação do modelo com sua ex-esposa, a influencer Gabriela Pugliesi, e pediu desculpas se engoliu o "até" quando acusou o peão de ser alguém que "'até' bate em mulher".

A modelo também deixou clara sua ferida com a afirmação do peão de que ela estaria esperando o "príncipe encantado" e justificou a dor devido aos estereótipos que sofreu por trabalhar com o corpo e com a sensualidade. Ao reiterar a difícil vida enquanto mãe solo, Solange compartilhou detalhes de sua vida pessoal com o modelo.

"Eu não venho de família rica, é uma luta para eu pagar a faculdade da minha filha, não é fácil sem homem. Não é fácil, porque você não é mulher, você não tem uma responsabilidade para você honrar", citou a peoa, afirmando como 'sorte' quem tem um filho com um 'pai bacana'. "Então, dói, dói muito em mim quando a pessoa diz que eu tô esperando um homem para me dar dinheiro".

O influenciador fitness pediu desculpas pelas coisas que falou e apontou que Solange também trouxe assuntos gatilhos para Erasmo, como o fim de seu casamento e acusações de violência doméstica. "Eu acho que esse trauma que vem de você, você expôs de boca para fora. O que você falou pra mim realmente foi muito grave", afirmou o peão, no que Solange reiterou as desculpas. "Eu posso ter comido algumas palavras ali na hora de me expressar porque não tem como eu saber absolutamente nada de você e você não tem como saber nada de mim".

Viana também citou o episódio do balde, quando a peoa afirmou que ele foi grosseiro por não se dispor a encher o balde da baia. O modelo considerou a acusação de Solange sobre o evento durante a formação da última Roça como um erro. "Você foi querer usar isso contra mim, sendo que não é um defeito. Você poderia ter se incomodado e falado de outra forma", disse.

Por fim, os dois entraram em consenso que não conheciam a história um do outro e, por isso, não poderiam supor sobre situações da vida um do outro. Desse modo, a paz foi selada entre os peões.

