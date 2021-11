A Fazenda: Erasmo sugere atirar em gays com arma de paintball

Papo surgiu durante conversa com Gui Araújo sobre treinos no parque Ibirapuera, em São Paulo. "Um motel a céu aberto", justificou o ex-marido de Gabriela Pugliesi, ao afirmar como "solução" para o possível problema atirar nos homens com uma arma de paintball

O participante da Fazenda, Erasmo Viana, fez mais comentários polêmicos durante sua permanência no reality. Na manhã desta terça-feira, 2, o modelo disse que vários gays fazem sexo no parque Ibirapuera, local público em São Paulo. E como "solução", propôs levar uma arma de paintball para atirar nos casais.

O papo começou durante conversa com o peão Gui Araújo, que contava sobre o Ibirapuera ficar aberto até tarde da noite em dezembro devido às decorações natalinas. O ex de Gabriela Pugliesi contou que costuma treinar pela noite no espaço e em seguida reclamou da praça se tornar um "motel a céu aberto".

"O problema do Ibira a noite é que vira um motel. Os gays que vão", comentou Viana. O modelo relatou que o local costuma ficar sujo pela manhã. "Quando você corre no meio do mato, os caras vão transar lá, encostam nas árvores, ficam transando", falou. "No outro dia, quem vai correr pega toda a rebarba".

Daí o modelo citou a fala polêmica. "Um dia vou pegar uma arma de paintball e vou lá com os caras [amigos de Erasmo], sair de noite soltando o pau", declarou o influenciador fitness. "Depois de um tempo começaram a fechar", comentou Gui Araújo. Na sequência, o PlayPlus não exibiu a continuação da cena por ter alterado a câmera para outro cômodo da casa.

Veja o momento abaixo no player ou clique aqui para ver o vídeo:

Erasmo, escroto. Se mostrando homofóbico. Dizendo que gostaria de atirar nos gays no Ibirapuera. Engraçado, se no caso fossem os héteros? Qual seria a opinião? #AFazenda pic.twitter.com/SRNbsLeWCC — Rafael Barbosa (@rafakriok) November 2, 2021

O comentário de Erasmo gerou acusações de homofobia nas redes sociais pelos internautas e fãs do reality rural da Record TV. "Não entendo como alguém acha normal esse tipo comportamento", comentou um telespectador. "Erasmo é um escroto, homofóbico, Marina e Solange tinham razão. Esse cara é um ser baixo, ridículo, não sabe respeitar ninguém", lamentou outra fã do programa, referindo-se a briga mais recente do modelo com Solange Gomes.

