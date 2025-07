Luciano Huck resgata críticas de FHC ao Congresso e defende mudança no sistema político

O apresentador Luciano Huck criticou o sistema político do Brasil neste sábado, 5, no seu perfil do X (antigo Twitter). Resgatando um trecho da participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no programa Roda Viva em 1993, onde critica o Congresso Nacional, Huck afirmou que o "presidencialismo de coalizão virou um presidencialismo de colisão" e defendeu uma mudança, sem especificar qual. No trecho, FHC, que ocupava o cargo de ministro das Relações Exteriores, afirma que o sistema político do Brasil era "confuso" por causa do aumento do poder do Congresso. A entrevista aconteceu nas vésperas do plebiscito de 1993, que escolhia o sistema político do Brasil.

"O regime (político) atual nosso não é nem presidencialista, nem parlamentarista, é um 'congressualismo' confuso, no qual o Congresso aumentou muito o poder para dizer não, para vetar, mas não aumentou a sua responsabilidade na decisão", diz FHC no vídeo. O plebiscito foi determinado após a redemocratização do Brasil. A maioria dos eleitores votou a favor do regime republicano e do sistema presidencialista, maneira pela qual o País havia sido governado desde a Proclamação da República em 1889. Na postagem, Huck diz que a resposta de FHC permanece nos dias de hoje. "Quando um diagnóstico pensado há 32 anos - por alguém com conhecimento de causa e bom senso como o presidente FHC - continua atual, é sinal de que falhamos em construir soluções", escreveu. "Ainda dá tempo de mudar. O desafio agora é resgatar o bom senso e o diálogo, antes que vire apenas um presidencialismo de confusão", acrescentou.