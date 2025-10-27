Amigo de Virginia abre o jogo e revela expectativa de pedido de namoro de Vini Jr

Influenciadora embarcou para Madrid pela quarta vez em menos de dois meses; viagem deve marcar oficialização da relação com jogador / Crédito: Jogada 10

O relacionamento de Virginia e Vini Jr pode ser oficializada nos próximos dias. A influenciadora embarcou para Madri na última semana para se reconciliar com o jogador do Real Madrid e oficializar a relação, segundo Lucas Guedez, influencer e amigo próximo da empresária. De acordo com Lucas, em entrevista ao portal Léo Dias, a viagem de Virginia, ele afirmou que é esperado um pedido de namoro pelo atleta e comentou sobre sua expectativa para a oficialização da relação entre os dois. Ele ainda disse que se fosse ele, não teria perdoado Vini Jr.

“Eu torço pra que sim porque ele é gente boa. Estão se gostando de verdade. Eu espero que saia alguma coisa legal dali. Ele é gente boa demais, conheci ele. Shippo o casal, se tudo der certo. Tudo depende dela. Eu não perdoaria, fiquei chateado, mas aí é com ela”, disse. Reconciliação entre Virginia e Vini Jr Há duas semanas, Virginia ficou hospedada na mansão do jogador localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Durante a estada, Virginia acompanhou familiares do atleta, assistiu à derrota da Seleção Brasileira para o Japão por 3 a 2 e participou de atividades esportivas. Além disso, ela foi acompanhada da mãe do jogador, Fernanda Cristina, ao ensaio da Grande Rio. A interação e parceria da dupla reacendeu os rumores de affair entre Virginia e Vinícius, mesmo após a polêmica envolvendo outras duas modelos. A influencer, aliás, já havia demonstrado interesse em dar uma segunda chance ao craque após demonstrações públicas de arrependimento.

“Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto”, declarou Virginia ao portal “Leo Dias”. Dessa forma, na última semana, Virgínia embarcou rumo a Madri para se reconciliar com o jogador e oficializar a relação. Ela compareceu no último domingo (26) no Santiago Bernabéu para acompanhar o clássico do Real Madrid contra o Barcelona e depois saiu para jantar, de novo, com Vini Jr e o casal Éder Militão e Tainá. Vale ressaltar que a empresária está empenhada na relação. Afinal, essa é a quarta vez que a influenciadora embarca para a Espanha nos últimos dois meses. E, dessa vez, Virginia recebeu um buquê formado por dezenas de rosas vermelhas e uma bola da grife Prada assim que chegou em Madrid, avaliada em cerca de R$ 24 mil. A empresária não citou o nome do remetente, embora não haja muitas dúvidas, mas expôs o clima de romance no ar.