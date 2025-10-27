Fã tatua nome de Vini Jr e Virginia para mostrar apoio ao amor do casal

Admiradora da apresentadora eterniza nomes na pele com o intuito de demonstrar sua torcida pelo relacionamento com o astro / Crédito: Jogada 10

O pedido de desculpas e tentativa de reconciliação de Vini Jr a Virginia causou impacto nas redes sociais. Assim, o casal que já tinha alguns admiradores ganhou uma legião de fãs. Uma delas decidiu homenageá-los com uma tatuagem no braço e demonstrar sua torcida para que deem certo. Rosilene Teixeira postou, no último domingo 26), o resultado da obra. Em seu braço direito, a fã decidiu gravar em sua pele as letras iniciais da apresentadora e o apelido do atacante do Real Madrid. Tal decisão foi a maneira que encontrou para desejar prosperidade ao relacionamento deles.

A mulher é fã assumida de Virginia desde o começo de sua trajetória. Alguns dias atrás Rosilene ganhou notoriedade ao fazer uma participação no programa da influenciadora. Na oportunidade, a admiradora estava na plateia e revelou que reproduziu todas as tatuagens da apresentadora. Ela também optou em gravar na pele o desenho que Virginia utilizava para simbolizar sua família com Zé Felipe. Recepção de Vini Jr a Virginia tem direito a presente luxuoso A quarta ida de Virgínia Fonseca a Madri desde o início do affair com Vini Jr não passou despercebida por parte do astro. Desta vez, a influenciadora foi recebida na capital espanhola com um buquê formado por dezenas de rosas vermelhas e uma bola da grife Prada, avaliada em cerca de R$ 24 mil. A empresária não citou o nome do remetente, embora não haja muitas dúvidas, mas expôs o clima de romance no ar. Rumores, inclusive, apontam para uma viagem distinta às outras — com presença de familiares e, provavelmente, um pedido oficial de compromisso. O que quer dizer que Virginia e Vinicius estão próximos de passar uma borracha definitiva no polêmico envolvimento do astro com a modelo Day Magalhães, que fez com que o atacante se desculpasse publicamente com Fonseca.