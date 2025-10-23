Tony Ramos e Susana Vieira reencontram Laura Cardoso em gravação de mensagem de fim de ano da Globo

Aos 98 anos, Laura Cardoso compareceu aos Estúdios Globo na quarta-feira, 22, junto a alguns familiares, entre eles o bisneto. Ao avistá-la, Susana Vieira interrompeu a entrevista que dava ao Gshow para saudá-la: "Minha mestra!", declarou.

A ocasião que reuniu as duas atrizes ocorreu devido à gravação de mensagem de fim de ano da Globo. Entre abraços e cumprimentos, Susana Vieira, 83, disse que as duas começaram a atuar juntas na TV Tupi e que tinha Laura Cardoso como professora.

Logo depois, Tony Ramos também chegou ao estúdio e cumprimentou Laura Cardoso, sentada em uma cadeira de rodas. No ar em "Dona de Mim", ele posou para fotos ao lado das duas atrizes.

Laura Cardoso e Tony Ramos, 77, contracenaram em "Caminho das Índias" como mãe e filho. O último trabalho de Cardoso na TV foi ao ar em 2019, na novela "A Dona do Pedaço", na qual interpretou a personagem Matilde.