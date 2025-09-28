Meryl Streep surge como Miranda em desfile da D&G em Milão

Meryl Streep surge como Miranda em desfile da D&G em MilãoCaracterizada como Miranda Priestly, Meryl Streep grava cenas de "O Diabo Veste Prada 2" durante desfile da Dolce & Gabbana em Milão
O clássico personagem Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep, voltou a dar o ar da graça, e com muito estilo, neste sábado, 27, durante a Semana de Moda de Milão.
A atriz foi flagrada caracterizada como a icônica editora de moda de “O Diabo Veste Prada 2” na primeira fila do desfile da grife italiana Dolce & Gabbana, em uma cena que faz parte das filmagens da aguardada sequência do filme, prevista para estrear em 2026.
Vestida com um trench coat elegante, os característicos óculos escuros e acompanhada por seguranças, Meryl entrou no evento ao lado do ator Stanley Tucci, que também voltou a viver seu personagem Nigel Kipling, o diretor de arte da fictícia revista Runway.
A dupla observou atentamente os looks desfilados na passarela, trocando olhares críticos e breves comentários, exatamente como fariam seus personagens no universo fashion criado pelo longa original.
As cenas foram oficialmente confirmadas como parte da sequência do filme pela assessoria da Dolce & Gabbana, que cedeu o espaço e o desfile real como cenário para a produção.
A coleção apresentada pela grife brincou com o conceito de roupas de dormir, incluindo peças como pijamas com bordados em strass e lingeries rendadas em preto. Ao final do evento, os estilistas fizeram sua tradicional reverência e Streep e Tucci foram conduzidos aos bastidores, enquanto a plateia aproveitava para registrar o momento histórico.
Encontro com Anna Wintour, inspiração para a personagem Miranda Priestly:
Entre os convidados do desfile estava também a atriz Simone Ashley, que integra o elenco da continuação. Em um momento simbólico e carregado de significado, Anna Wintour, ex-editora-chefe da Vogue e inspiração direta para a personagem Miranda Priestly, estava sentada do lado oposto à passarela.
Ao fim da apresentação, Streep e Wintour se encontraram, trocaram sorrisos, posaram para fotos e se abraçaram, selando o reencontro entre a figura real e sua famosa representação no cinema. A personagem Miranda Priestly rendeu a Meryl Streep uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2006.
O filme original, lançado naquele mesmo ano e baseado no best-seller de Lauren Weisberger, narra a história de uma jovem aspirante a escritora (vivida por Anne Hathaway) que consegue um emprego em uma renomada revista de moda liderada por uma chefe implacável. Weisberger foi assistente pessoal de Anna Wintour na Vogue, experiência que serviu de base para o livro.
A reaparição de Streep como Miranda Priestly não só alimenta a expectativa dos fãs pela continuação do longa, como também reforça o impacto duradouro do personagem no imaginário da cultura pop, agora, com a elegância de um desfile real e o aval das grandes grifes da moda internacional.