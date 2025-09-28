Meryl Streep surge como Miranda em desfile da D&G em Milão

Meryl Streep e Stanley Tucci gravam cenas de O Diabo Veste Prada 2 na semana de moda de Milão, em desfile da Dolce & Gabbana / Crédito: Vogue/ Divulgação

O clássico personagem Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep, voltou a dar o ar da graça, e com muito estilo, neste sábado, 27, durante a Semana de Moda de Milão.

A atriz foi flagrada caracterizada como a icônica editora de moda de “O Diabo Veste Prada 2” na primeira fila do desfile da grife italiana Dolce & Gabbana, em uma cena que faz parte das filmagens da aguardada sequência do filme, prevista para estrear em 2026.



Leia Também | Meryl Streep acena para fãs em gravação de 'O Diabo Veste Prada 2' Vestida com um trench coat elegante, os característicos óculos escuros e acompanhada por seguranças, Meryl entrou no evento ao lado do ator Stanley Tucci, que também voltou a viver seu personagem Nigel Kipling, o diretor de arte da fictícia revista Runway.

A dupla observou atentamente os looks desfilados na passarela, trocando olhares críticos e breves comentários, exatamente como fariam seus personagens no universo fashion criado pelo longa original.

As cenas foram oficialmente confirmadas como parte da sequência do filme pela assessoria da Dolce & Gabbana, que cedeu o espaço e o desfile real como cenário para a produção.



A coleção apresentada pela grife brincou com o conceito de roupas de dormir, incluindo peças como pijamas com bordados em strass e lingeries rendadas em preto. Ao final do evento, os estilistas fizeram sua tradicional reverência e Streep e Tucci foram conduzidos aos bastidores, enquanto a plateia aproveitava para registrar o momento histórico.

Encontro com Anna Wintour, inspiração para a personagem Miranda Priestly: Entre os convidados do desfile estava também a atriz Simone Ashley, que integra o elenco da continuação. Em um momento simbólico e carregado de significado, Anna Wintour, ex-editora-chefe da Vogue e inspiração direta para a personagem Miranda Priestly, estava sentada do lado oposto à passarela.


