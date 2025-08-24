"Mal-entendido": Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e Wanessa Camargo

Os três envolvidos se pronunciaram em suas redes sociais sobre o ocorrido / Crédito: Reprodução/ Instagram/Luan Pereira/Wanessa Camargo/Dado Dolabella

Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e Wanessa Camargo durante uma confraternização do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo. Em vídeos publicados no Instagram, nesse sábado, 23, o artista negou qualquer ato de violência e disse que a situação não passou de um "mal-entendido" motivado por ciúmes. Segundo Dolabella, ele foi à festa para encontrar Wanessa, com quem, de acordo com ele, ainda mantinha um relacionamento — apesar de a cantora ter se referido a ele como “ex”.

O cantor ressaltou que não conhecia Dolabella e que não sabia que ele estava no evento. Em outro momento, classificou o ator como “psicopata” e lembrou seu histórico de agressões. “O cara psicopata que bate em mulher, Deus e a vida cobram lá na frente”, escreveu em um story publicado no seu Instagram. Pronunciamento de Wanessa Camargo A cantora Wanessa Camargo também se posicionou sobre o episódio. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, ela negou ter sido agredida pelo ex, mas confirmou a crise de ciúmes.