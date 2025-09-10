Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que estreia hoje (10/09) na Netflix? Veja catálogo do streaming

Estreias que chegam ao catálogo da plataforma de streaming nesta quarta-feira, 10 de setembro. Confira os lançamentos da plataforma
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Netflix apresenta estreias imperdíveis que chegam ao catalogo da plataforma nesta quarta-feira, 10 de setembro. 

Entre as novidades, uma série mexicana baseado em histórias reais de irmãs assassinas e um documentário sobre o renomado ator Charlie Sheen.

Na área de realities, "Casamento às Cegas" ganha mais duas temporadas.

A seguir, confira os lançamentos da Netflix para o dia 10 de setembro:

1. As Mortas

Inspirada em histórias reais e no livro de Jorge Ibargüengoitia, "As Mortas" retrata como as irmãs Serafina e Arcángela Baladro, conhecidas como as “Poquianchis”, ultrapassam os limites da corrupção e do poder, tornando-se figuras temidas no México no ano de 1960.

As protagonistas transformam pequenos negócios clandestinos em um império de bordéis no interior do México. O que começa como uma rede de exploração rapidamente se converte em um esquema de abusos, violência e desaparecimentos de mulheres.

Com título original "Las Muertas", a minissérie terá 6 episódios. 

2. AKA Charlie Sheen

"AKA Charlie Sheen" é um documentário que revela a vida de Charlie Sheen, ator conhecido por "Two and a Half Men".

Na série, o holliwodiano completou 7 anos de sobriedade e decidiu contar abertamente toda a sua história, desde a infância, até o ápice da fama e os escândalos públicos que abalaram sua carreira, como dependência química e seu diagnóstico de HIV.

Dividida em duas partes, o documentário também traz depoimentos de amigos e familiares de Sheen, como Denise Richards, Jon Cryer, Sean Penn, Brooke Mueller, Chris Tucker e Chuck Lorre.

3. Casamento às Cegas Brasil 5

A 5ª temporada de Casamento às Cegas Brasil, intitulada de "Nunca é tarde", será formada apenas por participantes com mais de 50 anos. Os apresentadores Camilla Queiroz e Klebber Toledo assumem o reality mais uma vez.

Em Casamento às Cegas, os competidores participam de encontros às cegas. Separados por cabines, eles provarão que o amor vai além das aparências físicas.

Após a revelação cara-a-cara, os casais formados decidem se irão se conhecer melhor nas próximas etapas ou continuarão nos encontros da cabine.

Ao todo, serão 10 episódios, divididos em três partes:

  • 10/09: quatro episódios 
  • 17/09: quatro episódios
  • 24/09: dois episódios (foco nos casamentos)

4. Casamento às Cegas França

Teddy Riner e Luthna Plocus apresentam a primeira temporada da versão Francesa de Casamento às Cegas. No experimento social, 15 homens e 15 mulheres se apaixonam antes de conhecer os parceiros cara a cara. 

Com o nome "Pour le meilleur et à l'aveugle", a obra deve seguir os mesmos moldes das temporadas de outros países. 

