O que estreia hoje (10/09) na Netflix? Veja catálogo do streaming

Nesta quarta-feira, 10 de setembro, Netflix lança séries, documentários e novas temporadas de reality show / Crédito: Divulgação / Netflix

A Netflix apresenta estreias imperdíveis que chegam ao catalogo da plataforma nesta quarta-feira, 10 de setembro. Entre as novidades, uma série mexicana baseado em histórias reais de irmãs assassinas e um documentário sobre o renomado ator Charlie Sheen.

Na área de realities, "Casamento às Cegas" ganha mais duas temporadas. A seguir, confira os lançamentos da Netflix para o dia 10 de setembro: 1. As Mortas Inspirada em histórias reais e no livro de Jorge Ibargüengoitia, "As Mortas" retrata como as irmãs Serafina e Arcángela Baladro, conhecidas como as “Poquianchis”, ultrapassam os limites da corrupção e do poder, tornando-se figuras temidas no México no ano de 1960. As protagonistas transformam pequenos negócios clandestinos em um império de bordéis no interior do México. O que começa como uma rede de exploração rapidamente se converte em um esquema de abusos, violência e desaparecimentos de mulheres.

Com título original "Las Muertas", a minissérie terá 6 episódios. 2. AKA Charlie Sheen "AKA Charlie Sheen" é um documentário que revela a vida de Charlie Sheen, ator conhecido por "Two and a Half Men". Na série, o holliwodiano completou 7 anos de sobriedade e decidiu contar abertamente toda a sua história, desde a infância, até o ápice da fama e os escândalos públicos que abalaram sua carreira, como dependência química e seu diagnóstico de HIV.

Dividida em duas partes, o documentário também traz depoimentos de amigos e familiares de Sheen, como Denise Richards, Jon Cryer, Sean Penn, Brooke Mueller, Chris Tucker e Chuck Lorre. 3. Casamento às Cegas Brasil 5 A 5ª temporada de Casamento às Cegas Brasil, intitulada de "Nunca é tarde", será formada apenas por participantes com mais de 50 anos. Os apresentadores Camilla Queiroz e Klebber Toledo assumem o reality mais uma vez. Em Casamento às Cegas, os competidores participam de encontros às cegas. Separados por cabines, eles provarão que o amor vai além das aparências físicas.