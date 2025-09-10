O que estreia hoje (10/09) na Netflix? Veja catálogo do streaming

O que estreia hoje (10/09) na Netflix? Veja catálogo do streamingEstreias que chegam ao catálogo da plataforma de streaming nesta quarta-feira, 10 de setembro. Confira os lançamentos da plataforma
A Netflix apresenta estreias imperdíveis que chegam ao catalogo da plataforma nesta quarta-feira, 10 de setembro.
Entre as novidades, uma série mexicana baseado em histórias reais de irmãs assassinas e um documentário sobre o renomado ator Charlie Sheen.
Na área de realities, "Casamento às Cegas" ganha mais duas temporadas.
A seguir, confira os lançamentos da Netflix para o dia 10 de setembro:
1. As Mortas
Inspirada em histórias reais e no livro de Jorge Ibargüengoitia, "As Mortas" retrata como as irmãs Serafina e Arcángela Baladro, conhecidas como as “Poquianchis”, ultrapassam os limites da corrupção e do poder, tornando-se figuras temidas no México no ano de 1960.
As protagonistas transformam pequenos negócios clandestinos em um império de bordéis no interior do México. O que começa como uma rede de exploração rapidamente se converte em um esquema de abusos, violência e desaparecimentos de mulheres.
Com título original "Las Muertas", a minissérie terá 6 episódios.
2. AKA Charlie Sheen
"AKA Charlie Sheen" é um documentário que revela a vida de Charlie Sheen, ator conhecido por "Two and a Half Men".
Na série, o holliwodiano completou 7 anos de sobriedade e decidiu contar abertamente toda a sua história, desde a infância, até o ápice da fama e os escândalos públicos que abalaram sua carreira, como dependência química e seu diagnóstico de HIV.
Dividida em duas partes, o documentário também traz depoimentos de amigos e familiares de Sheen, como Denise Richards, Jon Cryer, Sean Penn, Brooke Mueller, Chris Tucker e Chuck Lorre.
3. Casamento às Cegas Brasil 5
A 5ª temporada de Casamento às Cegas Brasil, intitulada de "Nunca é tarde", será formada apenas por participantes com mais de 50 anos. Os apresentadores Camilla Queiroz e Klebber Toledo assumem o reality mais uma vez.
Em Casamento às Cegas, os competidores participam de encontros às cegas. Separados por cabines, eles provarão que o amor vai além das aparências físicas.
Após a revelação cara-a-cara, os casais formados decidem se irão se conhecer melhor nas próximas etapas ou continuarão nos encontros da cabine.
Ao todo, serão 10 episódios, divididos em três partes:
- 10/09: quatro episódios
- 17/09: quatro episódios
- 24/09: dois episódios (foco nos casamentos)
4. Casamento às Cegas França
Teddy Riner e Luthna Plocus apresentam a primeira temporada da versão Francesa de Casamento às Cegas. No experimento social, 15 homens e 15 mulheres se apaixonam antes de conhecer os parceiros cara a cara.
Com o nome "Pour le meilleur et à l'aveugle", a obra deve seguir os mesmos moldes das temporadas de outros países.