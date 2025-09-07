Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça; 'só pensa em dinheiro'

Cantora Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça, dizendo que ela só pensa em dinheiro / Crédito: Paolo Martinelli/Divulgação

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, fez duras críticas à Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, morta em 2021. Roberta falou sobre a mãe da rainha da sofrência em entrevista ao programa “Sem Censura”, da TV Brasil. Na entrevista, Roberta relembrou seu contato com Marília e o respeito que tinha pela artista. "Eu já estava me relacionando com ela (...) quando nos encontramos no palco. Parecia que ela era minha filha, a minha semente, o meu legado", afirmou a intérprete de “Majestade, o sabiá”.



No entanto, a veterana não poupou críticas à Ruth Moreira, mãe de Marília. "Fiquei bastante chateada com a dona Ruth. Mandei flores para ela, ela não quis receber e as flores ficaram murchando na floricultura", disse ela.

Roberta Miranda também disse ter negado o convite para participar da cinebiografia de Marília Mendonça, devido ao comportamento de dona Ruth. "Eu falei 'não vou'. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro. A dona Ruth só pensa em dinheiro, e eu não quero participar desse momento", disparou.

Em um comentário feito em uma postagem no Instagram, a mãe de Marília Mendonça rebateu as críticas de Roberta Miranda. "Ela não recusou nada, nem foi chamada. Agora todo dia quer aparecer falando meu nome. Vou pedir para meu advogado te parar", escreveu ela.

Mãe de Marília Mendonça se envolve em polêmicas No entanto, essa não é a primeira vez que dona Ruth se envolve em polêmicas. Os fãs de Marília Mendonça ficaram irritados com a mãe da cantora após ela realizar ações sociais na ONG que leva o nome da filha, utilizando bens pessoais da artista como o violão usado em lives. Os fãs acharam a atitude de dona Ruth desrespeitosa, principalmente por se tratar de itens com valor sentimental. A polêmica se intensificou após dona Ruth responder a um comentário de uma seguidora nas redes sociais, dizendo que tudo que Marília Mendonça havia deixado era dela.



Outra polêmica envolvendo dona Ruth veio à tona quando familiares das vítimas do acidente que matou Marília Mendonça em 2021 revelaram que a mãe da artista exigiu que 50% do seguro do acidente, cerca de US$ 1 milhão, ficasse com ela. Vitória Medeiros, filha do piloto, publicou nas redes sociais que precisou abandonar a faculdade por falta de dinheiro.

Também surgiram rumores de que dona Ruth havia usado parte do dinheiro do seguro para realizar procedimentos estéticos, o que foi negado por sua defesa.

Mas as polêmicas não param por aí. Recentemente, vazaram supostas conversas de dona Ruth, dizendo que os presentes enviados por fãs de Marília atrapalhavam sua rotina. Em outro trecho, ela parece criticar um fã clube de Marília. Printes também mostraram dona Ruth ameaçando processar um grupo que usava o nome da Marília em uma marca.

