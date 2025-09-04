Rodrigo Faro dá apartamento de presente a funcionária; veja vídeo

Rodrigo Faro e Vera Viel presenteiam Ana, funcionária da família há mais de 15 anos, com apartamento

O apresentador Rodrigo Faro compartilhou na quarta-feira, 3, em suas redes sociais, o presente especial que preparou para Ana, funcionária considerada “parte da família”.

Acompanhado da esposa e influenciadora Vera Viel, o ex-jornalista da Record levou Ana para conhecer sua futura residência, um apartamento que ele adquiriu e deu de presente em agradecimento e reconhecimento aos 15 anos de parceria.

“E o sonho se realizou… Nossa amada Ana, que já faz parte da família há mais de 15 anos, recebeu a chave do seu apartamento! Obrigado senhor por me permitir abençoar a vida da Ana, essa pessoa tão especial pra nossa família!”, escreveu Faro na legenda da publicação.

Leia também | No Brasil, atriz Gaby Spanic refaz cena de 'A Usurpadora'

No vídeo compartilhado no Instagram, Ana entra pela primeira vez no apartamento, ainda em construção, e se emociona. “É um sonho de muitos anos que está sendo realizado hoje”, disse, acrescentando que “muitas coisas boas” aconteceram em sua vida desde que se uniu ao casal.