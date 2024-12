Rodrigo Faro encerra contrato com a Record após 16 anos

“Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão ”, disse.

O apresentador Rodrigo Faro anunciou o fim da parceria com a Rede Record. Em publicação no Instagram nesta quinta-feira, 5, o comunicador revelou que, “em comum acordo”, não renovou o contrato com a emissora paulista após 16 anos de casa.

Conquistando sucesso e altas taxas de audiência, o artista logo assumiu o comando de programas de entretenimento, como “ O Melhor do Brasil” , em 2012, e “Hora do Faro”, a partir de 2014.

Conforme o site Notícias da TV, o programa “Hora do Faro” tem episódios gravados até o fim do ano, com especial de Réveillon marcado para transmissão no dia 29 deste mês.

A saída de Rodrigo da Record pode ter sido motivada por questões pessoais – como o diagnóstico de câncer de Vera Viel, sua esposa, no mês de outubro –, e a reaproximação do apresentador com a atuação, quando interpretou Silvio Santos (1930-2024) no filme homônimo.