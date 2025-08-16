Filha de Glória Maria faz homenagem no dia do aniversário da mãe

Maria Matta, filha mais velha da jornalista, publicou no Instagram foto de Glória Maria com texto de dedicatória

A filha mais velha de Glória Maria, Maria Matta, publicou em suas redes sociais uma homenagem à mãe. A postagem foi feita nessa sexta-feira, 15, aniversário da jornalista.

Na publicação, Maria incluiu uma foto da mãe e uma longa dedicatória. "Hoje é uma das datas mais importantes para mim", começa o texto, que inclui tanto lembranças de momentos das filhas com Glória Maria com as filhas quanto destaques da saudade deixada pela jornalista, que faleceu em 2023.