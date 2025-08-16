Filha de Glória Maria faz homenagem no dia do aniversário da mãe

Filha de Glória Maria faz homenagem no dia do aniversário da mãeMaria Matta, filha mais velha da jornalista, publicou no Instagram foto de Glória Maria com texto de dedicatória
A filha mais velha de Glória Maria, Maria Matta, publicou em suas redes sociais uma homenagem à mãe. A postagem foi feita nessa sexta-feira, 15, aniversário da jornalista.
Na publicação, Maria incluiu uma foto da mãe e uma longa dedicatória. "Hoje é uma das datas mais importantes para mim", começa o texto, que inclui tanto lembranças de momentos das filhas com Glória Maria com as filhas quanto destaques da saudade deixada pela jornalista, que faleceu em 2023.
Maria Matta e a irmã, Laura, foram adotadas ainda bebês por Glória Maria em 2009. Elas eram atendidas pela Organização de Auxílio Fraterno (OAF), ONG que atua no bairro Caixa D'Água, em Salvador (BA).
Glória Maria faleceu em 2023 em decorrência de um câncer de pulmão. Ela fazia tratamento contra a doença desde 2019, quando retirou um tumor do cérebro.