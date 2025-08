Alcione internada? Entenda fake news envolvendo a cantora

Rumores de que Alcione estaria internada em um hospital em São Paulo circularam nas redes sociais nesta terça-feira, 5. A fake news, que dizia que a cantora havia passado por uma cirurgia cardíaca na segunda-feira, ocorreu após a repercussão de uma declaração feita por ela no sábado, dia 2, no "É de Casa", programa ao vivo da TV Globo. À ocasião, ela disse que faria uma "macumbinha" para Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, "deixar o Brasil em paz".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em sua publicação mais recente no Instagram, na terça-feira, 5, a sambista desmentiu os rumores. “Eu, graças a Deus, estou aqui com a minha família, bem de saúde, feliz. Afinal, eu vivo no país da alegria, no país do samba”, diz a artista no vídeo gravado em sua casa, usando roupas e brincos coloridos e seu característico batom vermelho.

Ao final do recado, ela afirma: “Que Deus, Nossa Senhora, o divino Espírito Santo e todos os orixás nos abençoem pra sempre!”. Na legenda do post, a assessoria de Alcione complementou que a sambista segue cumprindo sua agenda de shows normalmente. Com sete shows em agosto, a sambista se apresenta em Recife, Campina Grande, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Vitória ainda este mês.

A Marrom já passou por um procedimento cardíaco em julho de 2018 devido a um quadro de angina instável. Com o êxito dos procedimentos, teve alta logo depois de ser submetida a um cateterismo e angioplastia.