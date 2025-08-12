Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Protagonista de 'Julie and the Phantoms' espera primeiro filho

Conhecida como Julie, na série da Netflix, Madison usou uma fantasia de "The Sims" para contar aos fãs que está grávida
Autor Carolina Passos
A atriz Madison Reyes, conhecida por interpretar a protagonista da série “Julie and the Phantoms”, revelou nesta terça-feira, 12, que está à espera do primeiro filho.

O anúncio foi feito nas redes sociais, acompanhado de uma foto em que aparece vestida como personagem do jogo “The Sims” durante a convenção Otakon, em Baltimore, Estados Unidos. 

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Na legenda, escreveu: “Fui ao Otakon este final de semana e sabia que seria a maneira perfeita de anunciar que estou sim esperando um bebê”. O pai da criança é Shaun Scudder, namorado da artista.

Reyes ganhou destaque ao viver Julie, jovem que perde o interesse pela música após uma tragédia familiar, até conhecer três fantasmas e formar uma banda com eles.

A série, lançada em 2020, é uma adaptação da produção brasileira “Julie e os Fantasmas” (2011), estrelada por Mariana Lessa. Na versão original, a personagem sonha em cantar, mas enfrenta medo do palco, até que a chegada de três músicos fantasmas dos anos 1980 muda o rumo de sua vida artística.

Tags

