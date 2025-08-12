Protagonista de 'Julie and the Phantoms' espera primeiro filho

Conhecida como Julie, na série da Netflix, Madison usou uma fantasia de "The Sims" para contar aos fãs que está grávida

O anúncio foi feito nas redes sociais , acompanhado de uma foto em que aparece vestida como personagem do jogo “The Sims” durante a convenção Otakon, em Baltimore, Estados Unidos.

A atriz Madison Reyes , conhecida por interpretar a protagonista da série “Julie and the Phantoms”, revelou nesta terça-feira, 12, que está à espera do primeiro filho.

Na legenda, escreveu: “Fui ao Otakon este final de semana e sabia que seria a maneira perfeita de anunciar que estou sim esperando um bebê”. O pai da criança é Shaun Scudder, namorado da artista.

Reyes ganhou destaque ao viver Julie, jovem que perde o interesse pela música após uma tragédia familiar, até conhecer três fantasmas e formar uma banda com eles.

A série, lançada em 2020, é uma adaptação da produção brasileira “Julie e os Fantasmas” (2011), estrelada por Mariana Lessa. Na versão original, a personagem sonha em cantar, mas enfrenta medo do palco, até que a chegada de três músicos fantasmas dos anos 1980 muda o rumo de sua vida artística.

