Cristiano Ronaldo pede namorada em casamento com anel de diamante

Após nove anos de relacionamento, Cristiano Ronaldo pede Georgina Rodríguez em casamento com anel de diamantes

Craque do futebol mundial, o jogador Cristiano Ronaldo virou notícia nas redes sociais, desta vez não devido a seus lances no Al-Nassr , mas por pedir Georgina Rodríguez em casamento após nove anos de relacionamento.

A novidade foi divulgada nesta segunda-feira, 11, nas redes sociais de Georgina, que compartilhou a foto do anel de diamantes com a legenda: “Sim, quero. Nesta e em todas as minhas vidas”.

Juntos desde 2016, após se conhecerem em uma loja de luxo, em Madri, onde a influenciadora atuava como assistente de vendas. O namoro foi oficializado em novembro do mesmo ano.

Atualmente vivendo em Riade, na Arábia Saudita, Cristiano e Georgina são pais de Alana Martina, de 7 anos de idade, e Bella Esmeralda, de 3 anos.

Veja anel de diamantes que Cristiano Ronaldo deu para futura esposa: