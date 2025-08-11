Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cristiano Ronaldo pede namorada em casamento com anel de diamante

Após nove anos de relacionamento, Cristiano Ronaldo pede Georgina Rodríguez em casamento com anel de diamantes
Craque do futebol mundial, o jogador Cristiano Ronaldo virou notícia nas redes sociais, desta vez não devido a seus lances no Al-Nassr, mas por pedir Georgina Rodríguez em casamento após nove anos de relacionamento.

A novidade foi divulgada nesta segunda-feira, 11, nas redes sociais de Georgina, que compartilhou a foto do anel de diamantes com a legenda: “Sim, quero. Nesta e em todas as minhas vidas”.

Juntos desde 2016, após se conhecerem em uma loja de luxo, em Madri, onde a influenciadora atuava como assistente de vendas. O namoro foi oficializado em novembro do mesmo ano.

Atualmente vivendo em Riade, na Arábia Saudita, Cristiano e Georgina são pais de Alana Martina, de 7 anos de idade, e Bella Esmeralda, de 3 anos.

Veja anel de diamantes que Cristiano Ronaldo deu para futura esposa:

Após nove anos de relacionamento, Cristiano Ronaldo pede Georgina Rodríguez em casamento com anel de diamantes Crédito: Reprodução/Instagram @georginagio

