No Brasil , costuma-se comemorar a união de casais no dia 12 de junho, mas o Valentine’s Day também é uma ótima data para exaltar essas relações.

O Dia de São Valentim , ou Valentine’s Day, é comemorado em 14 de fevereiro em vários países do mundo. A data é escolhida para celebrar e reforçar o amor , seja ele romântico, familiar ou de amizade.

Com a frequência de ensaios periódicos, relações acabam se construindo dentro desses grupos. Dali surgem histórias de companheirismo que podem se desdobrar. É o caso de Luísa e Tiago, Eveline e Luís, e Lílian e João. Confira.

Você já parou para pensar em como interesses em comum podem resultar numa relação duradoura? O POVO conversou com alguns casais que se uniram através da arte do canto coral.

Valentine's Day e canto coral: Luísa e Tiago Nogueira

Valentine's Day: Tiago e Luísa em jogo do Fortaleza Crédito: Acervo pessoal

A história de Luísa e Tiago Nogueira como casal já se encaminha para os 10 anos, mas iniciou há mais tempo. Tiveram o primeiro contato em um dia que Tiago, maestro, tocava piano com o coral da irmã de Luísa, o Vitrola Nova.

Isso aconteceu no ano de 2012. Nessa mesma época, Luísa assistiu a uma apresentação com o coral Sobretons, liderado por Tiago, mas nem almejava entrar para o grupo. Conta que apenas o conhecia como “o pianista que tocava com o coral da irmã”.