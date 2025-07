Como Ozzy e o Black Sabbath inventaram o heavy metal

Getty Images A banda Black Sabbath em 1970 (da esquerda para a direita): Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward e Ozzy Osbourne Se você tivesse visto o primeiro show do Black Sabbath, não teria reconhecido a grandiosidade da banda. Em 1968, eles tinham um nome decididamente menos sinistro, The Polka Tulk Blues Band, e contavam com um saxofonista e um guitarrista que usava "bottleneck" (técnica que desliza um cilindro sobre as cordas da guitarra) para tocar.

Um ano depois, eles diminuíram de tamanho, encontraram um novo nome e inventaram o heavy metal. Poucas bandas estão tão intrinsecamente ligadas a um gênero musical, mas o Sabbath estabeleceu o modelo para todos, desde Motörhead e AC/DC até Metallica e Guns 'n' Roses. Ao longo do caminho, o vocalista Ozzy Osbourne, que morreu aos 76 anos, se tornou uma das figuras mais influentes do rock, com uma presença de palco eletrizante e imprevisível e um consumo de drogas quase mitológico. "Se alguém viveu o estilo de vida libertino do rock 'n' roll", ele admitiu certa vez, "acho que fui eu". Mas, afinal, como esses quatro músicos da classe trabalhadora de Aston, em Birmingham, na Inglaterra, reescreveram as regras do rock?

Getty Images Os shows viscerais e imprevisíveis da banda faziam parte de seu apelo De acordo com Osbourne, foi uma reação visceral às músicas "hippies" como San Francisco (Be Sure to Wear Some Flowers In Your Hair) que saturaram as ondas de rádio após o Verão do Amor de 1967. "Flores no seu cabelo? Faça-me um favor", se revoltou o músico em sua autobiografia de 2010. "As únicas flores que alguém via em Aston eram aquelas que você jogava no buraco depois que você morria aos 53 anos, porque tinha trabalhado até a morte."

Juntando-se ao guitarrista Tony Iommi, ao baixista Geezer Butler e ao baterista Bill Ward, a ideia inicial de Osbourne era dar um toque "brummie" (relativo a Birmingham) ao som de blues do Fleetwood Mac. O primeiro nome da banda, Polka Tulk, foi inspirado em uma marca de talco que sua mãe usava. Depois de abandonar o saxofone, eles mudaram o nome para Earth, fazendo o máximo de shows que conseguiam e até mesmo conseguindo alguns extras.

"Sempre que uma banda de renome chegava à cidade, colocávamos todas as nossas coisas na van e esperávamos do lado de fora do local, na esperança de que eles não aparecessem", lembrou Osbourne mais tarde. E deu certo... mas apenas uma vez, quando a banda foi convidada a substituir o Jethro Tull que não apareceu. "Depois disso, todos os organizadores sabiam nosso nome", disse Ozzy. Getty Images A banda fez todo tipo de travessura em seu apogeu nos anos 1970 Essa veia oportunista também os direcionou para seu som característico.