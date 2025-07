'Psicose': a música assustadora que mudou a história do cinema

Alamy Música que toca quando Marion Crane (Janet Leigh) é atacada no chuveiro marcou o filme 'Psicose' Violas estridentes que soam como se estivessem saindo de um abatedouro. Notas graves estrondosas, que diminuem lentamente de velocidade e parecem imitar os batimentos cardíacos oscilantes de uma vítima. Se tirarmos a trilha sonora composta por Bernard Herrmann para o filme de terror Psicose — que completa 65 anos este mês — é justo dizer que não teria o mesmo impacto angustiante.

Particularmente importante é a música que toca quando Marion Crane (Janet Leigh), pouco depois de fazer check-in no motel Bates, é atacada por trás da cortina do chuveiro por um assassino misterioso — que mais tarde se revela ser o dono do motel, Norman Bates (Anthony Perkins), vestido como sua falecida mãe. "Aquela música é tudo", diz Rachel Zeffira, compositora de trilhas sonoras para filmes e integrante da dupla de folk Cat's Eyes. "São os pássaros, as abelhas e as vozes no fundo da sua cabeça. " O projeto do diretor Alfred Hitchcock parecia fadado ao fracasso desde o início, com executivos da Paramount (que tinham produzido cinco filmes anteriores de Hitchcock) demonstrando pouco interesse, não deixando que ele filmasse em seus estúdios e se limitando a distribuir o filme, em vez de produzi-lo.

Mas, apesar do orçamento modesto, Hitchcock provou que todos estavam errados, e ele deve isso, em parte, a Herrmann e seu talento para criar composições que elevam as cenas a um novo patamar. "Psicose certamente não era um filme ruim antes da trilha sonora, mas faltava tensão", explica Steve Smith, autor do novo livro Hitchcock and Herrmann: The Friendship and Film Scores that Changed Cinema (Hitchcock e Herrmann: a amizade e as trilhas sonoras que mudaram o cinema, na tradução livre para o português). Alamy Anthony Perkins e Janet Leigh durante as gravações de Psicose, filme de 1960 Herrmann deu ao filme o impulso que precisava ao compor uma trilha para uma orquestra de 50 músicos apenas com cordas.

No caso da cena mais famosa, isso resultou em uma sequência de agudos psicologicamente perturbadores, que fizeram com que o público aterrorizado deixasse de ver o chuveiro como um lugar seguro. "Antes da cena do chuveiro, muitas das trilhas musicais tinham um tom depressivo e não eram realmente tão altas assim", diz Smith. "Mas, de repente, com a cena do chuveiro, as cordas tocam sem surdina e gritam de forma animalesca. Isso cria uma ligação inteligente com Norman Bates, o taxidermista de pássaros." Herrmann forçou Hitchcock, inicialmente indiferente, a assistir à sequência do chuveiro com e sem a música.

"Devemos usá-la!", concordou Hitchcock. "Mas eu achei que você não queria minha música aqui", disse Herrmann sarcasticamente antes do diretor retrucar: "Meu caro, sugestão imprópria." É uma anedota que reflete bem essa parceria explosiva. A união criativa dos dois resultou em trilhas sonoras que fazem o espectador se sentir imerso no diálogo interior obscuro de um personagem, cúmplice tanto de seus sonhos mais românticos quanto de seus pesadelos mais desesperadores (veja Um corpo de cai).