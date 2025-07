Fortal 2025: blocos e horários de hoje, sábado, 26 de julho (26/7)

Um dos dias mais aguardados do Fortal 2025, este sábado, 26, terá apresentação dos blocos Sirigüella, com Bell Marques; Se Lança, com Ivete Sangalo; e Vem Com O Gigante, com Léo Santana.

Com portões abertos a partir das 19 horas, os foliões espalhados pelo Corredor da Folia, Palco Arena, Camarote Mucuripe, Camarote da Folia e camarotes corporativos vão poder acompanhar a festa que será puxada pelo bloco Vem Com O Gigante, às 20h30min.