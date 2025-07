Fortal 2025: blocos e horários de hoje, quinta, 24 de julho (24/7)

Primeiro dia do Fortal 2025 terá apresentações de Xanddy Harmonia, É o Tchan, Rafa & Pipo Marques e Bell Marques no Corredor da Folia

Começa nesta quinta-feira, 24, a nova edição do Fortal. Principal festa de Carnaval fora de época do Brasil, o evento reúne grandes nomes da música nacional no Corredor da Folia que promete divertir cerca de 200 mil pessoas durante os quatro dias de Fortal.

Com portões abertos a partir das 19 horas, o primeiro dia do Fortal 2025 terá apresentação dos blocos Bagunça, comandado por Xanddy Harmonia; Segura o Tchan, com o grupo É O Tchan; Vumbora, com Rafa & Pipo e Bell Marques.