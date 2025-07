Alicia Silverstone recria cena de 'Patricinhas de Beverly Hills' com filho

Gravação foi feita em homenagem aos 30 anos do filme. Para a ocasião ela usou uma jaqueta xadrez amarela, em alusão ao traje icônico que marcou a personagem

Alicia Silverstone, atriz norte-americana, divertiu os fãs ao reecriar uma cena do filme "As Patricinhas de Beverly Hills", clássico em que interpretou a personagem Cher Horowitz. Na sexta-feira, 18, ela publicou um vídeo em suas redes sociais onde reencena um trecho da obra ao lado de seu filho Bear Blu Jarecki.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gravação foi feita em homenagem aos 30 anos do filme. Para a ocasião ela usou uma jaqueta xadrez amarela, em alusão ao traje icônico que marcou a personagem.

No vídeo ela empurra o filho e encena a frase: “As if!", algo parecido como: “Nem pensar”. Momento divertiu seguidores, que elogiaram a dupla e chegaram até a pedir mais recriações do tipo.

O filme clássico vai ganhar uma continuação em série e Silverstone deve participar da obra. No entanto, agora a atriz vai assumir a produção, junto a Robert Lawrence e Amy Heckerling.