Câmera flagra suposta traição de CEO durante show do Coldplay

Durante o show da banda Coldplay, em Boston, na noite da última quarta-feira, 17, as câmeras flagraram Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer abraçado com uma mulher. Ao ver que estavam sendo filmados pela “kiss cam” (câmera do beijo), o casal se separou abruptamente e se escondeu.

Surpreso com a reação, o vocalista da banda Chris Martin disse no palco: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”. Megan Kerrigan, a esposa de Andy Byron, removeu o sobrenome do empresário do seu perfil nas redes sociais após o vídeo viralizar.