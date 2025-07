Morre Connie Francis, cantora de ‘Pretty Little Baby’, aos 87 anos

Primeira artista feminina a chegar ao topo da Billboard Hot 100, Connie Francis viralizou no TikTok com a música da década de 60, a causa da morte não foi informada / Crédito: Instagram / Reprodução

A cantora Connie Francis morreu aos 87 anos nesta quarta-feira, 16. A informação foi confirmada pelo presidente da gravadora Concetta Records, Ron Roberts, e também, à BBC, pela Universal Music. A cantora, cujos sucessos incluem "Stupid Cupid" e "Who's Sorry Now", voltou a fazer sucesso no TikTok com "Pretty Little Baby", de 1962.

No post publicado pelo presidente da gravadora, a causa da morte não foi mencionada. "É com pesar e extrema tristeza que informo o falecimento da minha querida amiga Connie Francis na noite passada. Sei que Connie aprovaria que seus fãs fossem os primeiros a saber desta triste notícia", escreveu Ron Roberts no Facebook. Recentemente, Francis precisou de tratamento por causa de dores pélvicas, causadas por uma fratura. Relembre a carreira de Connie Francis Concetta Rosa Maria Franconero nasceu em Newark, Nova Jersey, em 12 de dezembro de 1937, descendente de imigrantes italianos. Ela começou a cantar e tocar acordeão ainda criança, incentivada pelo pai, competindo em programas de TV desde os 9 anos.