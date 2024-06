Sarcófago com pintura semelhante à Marge Simpson intriga internautas; entenda

No caixão estavam os restos mumificados de Tadi Ist Crédito: Divulgação/Ministry of Tourism and Antiquities

Uma pintura encontrada na tampa de um sarcófago chamou atenção nas redes sociais por sua semelhança com a personagem Marge Simpson, a famosa matriarca da série animada “Os Simpsons”. A parte superior do caixão mostra uma figura feminina com pele amarela, vestido verde e um adorno retangular azul no cabelo, fato que lembra o famoso penteado da personagem. No sarcófago estava mumificado os restos mortais da nobre Tadi Ist, filha do sumo sacerdote de Hermópolis Magna, uma cidade do Antigo Egito situada na margem ocidental do Rio Nilo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a descoberta, estima-se que a família fez parte da nobreza egípcia no período de 1550 a.C a 1069 a.C. A missão iniciou o seu trabalho em 2017 na área de Al-Ghuraifa em Tuna Al-Jabal. A missão descobriu o cemitério de altos funcionários e sacerdotes do Novo Reino, último período da divisão política da civilização egípcia.

O artefato com a imagem que se assemelha com a personagem Margie Simpson foi desenterrado ainda no início de 2023, mas viralizou globalmente apenas na segunda quinzena de junho deste ano após um post com uma foto do caso se tornar um fenômeno de audiência no Reddit e posteriormente no X, antigo Twitter. O caso atrai a curiosidade porque, geralmente, Os Simpsons são associados a uma suposta previsão do futuro, já que fatos retratados em episódios acontecem de forma similar na vida real, alimentando essa fama. Desta vez, porém, uma figura de milhares de anos atrás é que se parece com uma personagem atual.



A descoberta faz parte do trabalho dos arqueólogos que encontram um antigo cemitério egípcio, com mais de 3.500 anos, que refere ao Novo Reino, especificamente à 20ª Dinastia. Os cemitérios do Império Antigo, do Primeiro Período Intermediário e do Império Médio foram encontrados anteriormente nesta região. Ao lado do sarcófago estava enterrado amuletos, urnas cobertas e vasos canópicos que eram usados para guardar as entranhas de um corpo embalsamado. Entre os achados estava também um caixão de madeira para uma mulher chamada Nany, datado do final da XX Dinastia. Ela era a cantora de Djehouti, deus egípcio da lua e da escrita. O que significa a pintura semelhante à Marge Simpson achada em sarcófago no Egito?

A tampa superior do caixão é um artefato significativo devido à sua preservação e a complexa arte típica da época, geralmente com pinturas detalhadas representando os falecidos, divindades e cenas do “Livro dos Mortos”. No caso do tumulo de Tade Ist podem ser observados os seguintes elementos: