Miniaturas da equipe fictícia de F1 do filme com Brad Pitt chegam aos combos do McDonald’s nesta quarta, 25, saiba quanto custa o item

As vendas do pequeno automóvel, que não é de nenhuma equipe específica que disputa a temporada 2025 da F1, começaram nesta quarta-feira, 25.

Ao todo, estarão disponíveis duas versões distintas de miniaturas: uma com as cores vermelho e amarelo – remetendo à identidade visual do restaurante – e outra com a pintura da equipe APXGP, escuderia fictícia do protagonista do longa-metragem estrelado por Brad Pitt.

Combo da F1 no McDonald's: qual o valor

As miniaturas fazem parte de um combo especial temático, que inclui o lanche Quarterão com Bacon, bebida, batata frita e o carrinho colecionável.

O item de forma unitária pode ser adquirido por R$ 74,90 cada, enquanto o combo com hambúrguer pode variar de acordo com a unidade do restaurante, indo de R$ 99,90 até R$ 116,70. É necessário verificar a disponibilidade em todas as unidades.