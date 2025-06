Pâmella Holanda recebe críticas após postar foto com DJ Ivis

Em 2021, Pâmella usou as redes sociais para denunciar a violência doméstica que vinha sofrendo por parte do marido DJ Ivis; casal reatou em abril deste ano

Nos comentários, internautas criticaram a postura da influenciadora por reatar o relacionamento com o cantor que, em 2021, foi indiciado por violência doméstica .

Pâmella Holanda foi alvo de críticas das seguidoras ao publicar fotos de um momento romântico com o esposo, DJ Ivis . O casal passa temporada nas Maldivas com a filha de 4 anos e outros familiares.

“Eu teria vergonha de postar uma coisa dessa… com um homem que agrediu, violentou de todas as formas e simplesmente fechar os olhos, por isso a taxa de feminicídio no Brasil tá tão alta”, disse uma seguidora.

“Se um homem fizesse comigo o que esse cara fez com essa moça, meu Deus do céu. Nunca mais na vida eu deixaria ele me tocar! Mas né, escolhas e consequências”, comentou outra internauta.

Casal reatou relacionamento em abril

O casal reatou o casamento em abril deste ano. Além das críticas, Pâmella recebeu apoio de outras pessoas. “Esperei tanto por esse momento!!!!”, disse uma seguidora.