Violência doméstica: Justiça condena DJ Ivis a oito meses de detenção

A Justiça condenou Iverson Sousa de Araújo, conhecido como DJ Ivis, pelo crime de violência doméstica e ameaça contra a companheira. A sentença foi de detenção de oito meses e oito dias, por meio da Vara Única Criminal do Eusébio. O Ministério Público do Ceará (MPCE) entrou com recurso para aumentar pena, na sexta-feira passada, 7, um dia depois da condenação. O MPCE denunciou o réu pela agressão no dia 2 de julho de 2021. Após a decisão, o MPCE ingressou com um recurso para aumentar a pena. A 2ª Promotoria de Justiça do Município, aponta que a pena deve ser mais severa.

O MPCE destaca que a possível reconciliação do casal não impede a responsabilização. A fala do órgão faz referência a imagens recentes de DJ Ivis com a companheira em viagens internacionais, amplamente divulgadas nas redes sociais.

As fotografias deram início a especulação sobre a reconciliação do casal, depois de três anos do caso de violência doméstica A denúncia do órgão nos crimes de ameaça e violência doméstica e familiar foi realizada após o acusado ter agredido a vítima e provocado lesões leves. Além disso, a mulher foi ameaçada com uma faca de cozinha. Iverson teve a prisão preventiva decretada no dia 14 de julho de 2021 e foi colocado em liberdade no dia 22 de outubro. A denúncia foi recebida pela Justiça no dia 28 de julho de 2021.