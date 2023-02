Glória Maria sofreu racismo de Figueiredo na ditadura militar

A jornalista Glória Maria acumulou momentos marcantes na carreira, desde coberturas especiais (como a Guerra das Malvinas e os Jogos Olímpicos de Atlanta) a entrevistas com astros da música (como Freddie Mercury e Michael Jackson). Uma das ocasiões que se destacaram em sua trajetória profissional foi quando entrou “em embate” com João Figueiredo, último presidente brasileiro da ditadura militar, e foi vítima de racismo por parte do general.

“Eu tenho uma história horrível com os militares. O general Figueiredo não me suportava porque, quando ele foi indicado, a gente foi fazer (cobrir) aquela famosa fala dele na Vila Militar em que ele dizia: ‘Para defender a democracia, eu bato, prendo e arrebento’. Eu era muito boa em português, eu não lembro direito, mas ele citou uma coisa da gramática que não existia mais”, disse a jornalista no programa "Conversa com Bial", em 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela prosseguiu: “Aí eu falei: senhor presidente, o senhor me desculpa, mas o senhor precisa aprender um pouco mais da gramática portuguesa porque isso que você falou não existe na gramática”. Em seguida, Figueiredo disse para "tirar Glória Maria dali". A partir disso, ela passou “a ter horror” do general.

A apresentadora ainda afirmou que, ao vê-la na cobertura de eventos em que estava participando, o então presidente dizia para a equipe de segurança: “Tira aquela neguinha da Globo daqui”. Glória Maria revelou que passou a ouvir essa frase durante todo o governo de Figueiredo. “Racismo, para mim, já veio de tudo quanto é nível”, acrescentou Glória no programa.

Leia também:

- Morre jornalista Glória Maria, ícone da TV brasileira

- Glória Maria: famosos e colegas lamentam morte da jornalista

- Glória Maria: Heraldo Pereira chora ao vivo ao falar da repórter

- Glória Maria deixa duas filhas que foram adotadas na Bahia

- Glória Maria pediu que não divulgassem idade em seu obituário

- Glória Maria: última postagem foi em homenagem a Marília Gabriela



Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags