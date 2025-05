Ana Maria Braga se ausentará do Mais Você por alguns dias; entenda

Ana Maria com mentores do Chef de Alto Nível; saiba tudo sobre o reality / Crédito: Globo/Carol Fonseca

Apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga irá se ausentar do programa por alguns dias em maio. O motivo? Nesse período, ela gravará o novo reality show da TV Globo, intitulado “Chef de Alto Nível”. A atração tem estreia prevista para 17 de junho. O reality vai ser gravado nos Estúdios Globo do Rio de Janeiro entre os dias 15 e 25 de maio. Talitha Morete e Fabricio Battaglini devem substituir a apresentadora no comando do Mais Você. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer, do F5.

Esta será a primeira vez na qual Ana Maria Braga terá um programa no horário nobre desde que foi contratada pela Globo, em 1999. Os 12 episódios serão exibidos nas noites de terças e quintas, após a exibição da novela "Vale Tudo". Haverá reprise no canal GNT nas noites de quartas e sextas. O último episódio deve ser exibido em 25 de julho. "Chef de Alto Nível": qual é a dinâmica do programa com Ana Maria Braga? O reality é uma versão brasileira do "Next Level Chef", da emissora Fox, dos Estados Unidos. Gordon Ramsay, apresentador e chef renomado que comanda o programa, já até enviou um recado para Ana Maria dizendo estar empolgado com a estreia do programa. Semelhante à versão americana, o reality é formado por três cozinhas de diferentes níveis e os participantes são divididos em equipes que cozinham em três andares. O desafio é manter o nível mais alto.

Esse nível reúne equipamentos e utensílios modernos, enquanto o andar do meio é intermediário e o primeiro tem recursos mais limitados. Os competidores recebem orientações do apresentador e também de outros mentores. "Chef de Alto Nível": quem são os jurados? O trio de mentores é formado por: Alex Atala,

Jefferson Rueda e

Renata Vanzetto. Enquanto Alex Atala e Jefferson Rueda ostentam estrelas Michelin, Renata Vanzetto, por sua vez, é uma multi-empresária que possui 13 empreendimentos em São Paulo.