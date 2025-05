Datena deixa o SBT menos de seis meses após estreia na emissora

A decisão de Datena acontece após um curto período à frente ao programa "Tá na Hora" no SBT

Menos de seis meses após sua estreia no SBT, José Luiz Datena deixou oficialmente a emissora.

De acordo com o site "TVPop", o ex-narrador e apresentador da Band deixou a emissora e deve acertar com a RedeTV! nos próximos dias.

Ainda não há detalhes sobre o formato que ele comandará, mas a expectativa é de que seja um programa ao vivo com foco em notícias e comentários, nos moldes do estilo direto que consagrou o jornalista.



A breve passagem pelo SBT foi marcada por desafios nos bastidores e resultados abaixo do esperado no Ibope. Apesar disso, Datena agradeceu à emissora pela oportunidade e afirmou estar animado com o novo ciclo.



Comunicado do SBT sobre Datena

"O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas".