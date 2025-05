Cantor Lenno Ferreira se envolve em acidente com morte e recusa bafômetro

Grave acidente com o vocalista da banda Desejo de Menina aconteceu em Pernambuco. Lenno Ferreira foi autuado após recusar o teste do bafômetro

Segundo informações, Lenno colidiu na traseira da van que transportava 15 passageiros. Uma das passageiras, Thiara Freire, bancária de Santa Maria da Boa Vista e funcionária do Banco do Brasil, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Outras sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais em Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande.

Investigação vai apurar as causas do acidente com cantor Lenno Ferreira

Lenno sofreu apenas escoriações leves, foi atendido e liberado em seguida. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi autuado no local. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as causas do acidente e possíveis responsabilidades criminais.

Em nota enviada à imprensa, o cantor declarou que está bem após o ocorrido e afirmou estar colaborando com as autoridades.