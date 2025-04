Deborah Secco vai apresentar programa sobre trisal na Globo

"Terceira Metade" tem previsão para estrear em julho no Globoplay com 10 episódios e apresentação de Deborah Secco

Com uma abordagem voltada ao respeito, aos limites individuais e ao consentimento mútuo, o programa se propõe a tratar o tema de maneira sensível e responsável . Ao todo, a primeira temporada contará com 10 episódios, todos já gravados e atualmente em fase de pós-produção.

No reality, ela divide a apresentação com a psicanalista e sexóloga Regina Navarro Lins, que contribui com análises e reflexões sobre os relacionamentos e as dinâmicas afetivas dos participantes.

Durante a CCXP 2024, algumas cenas inéditas do programa foram exibidas ao público. Na ocasião, Deborah descreveu a produção como “quente, mas profunda também”, destacando tanto o conteúdo emocional quanto as cenas de intimidade que fazem parte do processo de formação dos trios amorosos.