Jade Picon leva tombo em viagem nos EUA e mostra ferimentos

A influenciadora tranquilizou os seguidores e exibiu o antebraço com um corte que aparece sangrando e alguns arranhões e marcas no joelho

Jade Picon caiu ao tentar correr pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Apesar do susto com a queda, a influenciadora teve apenas pequenos ralados no cotovelo e joelho.

A influenciadora de 23 anos, com bom humor, exibiu as lesões. Em um dos registros da sequência sobre o tombo, Jade usou a música ‘Era uma Vez’, da Kell Smith, como trilha sonora: "Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido”, diz trecho da canção.