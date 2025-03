Anitta revela ter pedido desculpas para Ivete Sangalo

“Eu fiz as pazes com muitas pessoas que vieram me pedir perdão. Mas, curiosamente, isso só aconteceu depois que eu mesma resolvi reconhecer meus próprios erros ”, afirmou Anitta.

A reação de Ivete Sangalo com o pedido de desculpas

Segundo Anitta, Ivete agiu com com maturidade e que a baiana a recebeu de forma “incrível”. “Mostrou que é alguém que realmente entende o processo da vida”, declarou a dona do hit “Envolver”. Desde então, as artistas mantém conversas frequentes.

Anitta também se resolveu com outras pessoas, que a vieram pedir desculpas após o processo de reconciliação iniciado pela artista. “Foi uma grande perdoação geral, muito bom”, declarou.

Mas destacou que só pede perdão se acreditar que está errada. “Não acho que pediria perdão por algo que não fiz. Mas, para o que fiz e tenho consciência, sim”, pontuou.