Grávida, Gisele Bündchen mostra barriga em vídeo de reflexão

A modelo brasileira Gisele Bündchen mostrou pela primeira vez a sua barriga de grávida. Atualmente no fim da gestação, Gisele compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 30, no qual mostra belas paisagens e uma reflexão sobre a vida.

