BBB na França? Seleção usa meme de campeão do reality para homenagear Griezmann

A seleção francesa recorreu ao Big Brother Brasil para homenagear Antoine Griezmann, que anunciou aposentadoria em setembro de 2024. Isso porque o marketing dos Les Bleus utilizou uma imagem de Davi, campeão da última edição do reality da Globo, previamente ao compilado de lances do craque com a camisa da França.

O vídeo começa com um dos memes mais populares do BBB 2024, em que Davi aparece sentado olhando fixamente para o nada com a música ‘Lonely’, do Akon, ao fundo. Griezmann aparece logo na sequência, e inicia-se a homenagem.