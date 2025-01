Ilhados com a Sogra: tudo sobre a 2ª temporada do reality da Netflix

O programa explora as complexidades das dinâmicas familiares e traz a tona diversos conflitos. Veja tudo sobre a nova temporada do reality show

Quando estreou, em 2023, a primeira temporada do reality inédito e original do Brasil alcançou o Top 10 mundial da Netflix, onde permaneceu por duas semanas.

Com a chegada de 2025, a Netflix apresentou novidades em seu catálogo, entre elas a segunda temporada do reality show "Ilhados com a Sogra" . No programa, seis famílias participam de provas, sessões com psicóloga e dinâmicas em uma ilha paradisíaca.

Na família Mendonça, durante a reforma do apartamento do casal, eles foram morar com Patrícia, mas as discussões entre ela e Isabella se tornaram frequentes.

Na família Damasceno, JEU e Rose se tornaram grandes amigas enquanto Mateus morava fora do país. Mas a relação mudou depois que Rose descobriu que o casal não queria ter filhos e que Mateus havia optado por fazer uma vasectomia com o apoio da nora, sem contar à mãe.

Time verde

LEIA MAIS | 5 realities shows de relacionamentos que fazem sucesso no Brasil

Larissa, André e Dora – mãe de André

Na família Queiroz, casal tem quatro filhos, sendo o primeiro nascido quando eles ainda eram apenas ficantes. O principal conflito com a sogra é sobre a criação das crianças.



Time amarelo

Antony, Ana Paula e Ioná – mãe de Antony

Na família Sousa, Ioná é bastante apegada a Antony, seu filho único, apesar de, no momento, viverem em cidades diferentes. Em busca de independência, o casal ainda depende do apoio financeiro de Ioná.



Time roxo

Ilhados com a Sogra 2: qual o prêmio?

O programa de relacionamento reúne sogras, genros/noras e filhos em uma disputa por R$ 500 mil.

Ilhados com a Sogra 2: quem ganhou o programa?

Todos os episódios da segunda temporada de "Ilhados com a Sogra" já estão disponíveis na Netflix. A final foi disputada pelos Araújo, Kashiura e Queiroz e envolveu habilidade física e agilidade.

Os vencedores da edição foram Camila, Miguel e Celina, da família Kashiura. Desde o início do programa, a família era a favorita do público para ganhar, já que era a mais harmoniosa e carismática entre todas as participantes.

O prêmio foi dividido da seguinte forma: R$ 350 mil reais para realizar o sonho da Camila, que é a faculdade de medicina e R$ 150 mil para fazer a inseminação artificial do casal.

Fora da TV Globo, Boninho deve seguir com novo Reality para o SBT; ENTENDA

Ilhados com a Sogra 2: quem se separou após o programa?



Após o programa, Larissa publicou um vídeo avisando que está separada de André após descobrir uma traição do marido. A influenciadora revelou que resolveu falar do rompimento após internautas a questionarem sobre a falta de fotos com o ex.

Ela revelou que estava desconfiando e descobriu que ele estava no motel com outra pessoa que ele tinha conhecido no trabalho. Larissa destacou que Dora, mãe de André, sabia de tudo e se aproximou da amante, o que a deixou muito magoada.

No fim da gravação, ela afirma esperar que a relação com a ex-sogra e o ex-marido melhore, pois eles continuam sendo familiares das crianças.

Ilhados com a Sogra 2: veja trailer