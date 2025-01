Claudia Leitte rebate sobre baianidade: 'Minha veia corre dendê'

Cantora rebate acusações em participação no Ensaio do Tatau e defende sua identidade baiana

Claudia Leitte aproveitou a sua participação no Ensaio do Tatau, realizado na quinta-feira, 30, para responder às críticas que vêm sendo feitas sobre sua baianidade nas redes sociais. Durante o evento no Mercado Modelo, em Salvador, a cantora defendeu suas raízes ao comentar sobre os ataques que recebeu e se posicionou com firmeza a favor de sua identidade baiana.

"Ah, o povo quer dizer que eu não sou baiana? Morei aqui com cinco dias de vida, vivo aqui no Centro Histórico de Salvador... Me respeite, rapaz", rebateu Claudia, em um tom descontraído, enquanto estava acompanhada do cantor Tatau.