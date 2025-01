Trump anuncia 'era de ouro' para os EUA e país baseado na 'meritocracia' no discurso de posse

Kenny Holston/Pool via REUTERS Trump tomou posse para seu segundo mandato à frente da Casa Branca Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20/1) prometendo o início de uma "era do ouro" para o país e anunciando medidas como uma "emergência nacional" na fronteira com o México e a deportação de milhões de imigrantes. O presidente repetiu ameaças de retomar o controle do Canal do Panamá, na América Central, além de anunciar a mudança do nome do Golfo do México para "Golfo da América" — apesar de não estar claro como isso vai acontecer.

O presidente dedicou a primeira parte de sua fala para prometer "uma nação que seja orgulhosa, próspera e livre". "Nossa soberania será reconquistada, nossa segurança será restaurada, os pesos da justiça serão reequilibrados", disse Trump, acrescentando que "a violência cruel e a injusta criminalização" do Departamento de Justiça dos EUA chegará ao fim. O republicano atacou a administração Biden, principalmente a respeito do manejo da crise migratória.

O governo deu "financiamento ilimitado para a defesa das fronteiras estrangeiras", mas se recusa a defender as fronteiras americanas, afirmou "Agora temos um governo que não consegue gerenciar nem mesmo uma crise simples em casa", disse Trump. Ele acrescentou que o país tem um sistema educacional que "ensina nossas crianças a se envergonharem de si mesmas".

"Todo esse cenário vai mudar, a partir de hoje, e vai mudar muito rapidamente", prometeu. Em seguida, Trump anunciou uma série de medidas e prioridades. Emergência na fronteira Trump prometeu que ainda nesta segunda assinará uma ordem executiva declarando estado de emergência na fronteira entre os EUA e o México.