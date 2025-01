Almoço com Julia Roberts é leiloado por organização; entenda

Algumas experiências com artistas e estúdios estão sendo leiloados pelo Fundo. O almoço com Julia Roberts , por exemplo, é uma das ações que podem ser arrematadas pelos interessados. A atriz, inclusive, escreveu um memorando para incentivar o público a participar.

Almoçar com Julia Roberts , conhecer Scarlett Johansson ou um encontro com George Clooney ? As três opções fazem parte dos esforços para arrecadar doações que ajudarão Los Angeles a se recuperar dos fortes incêndios florestais, organizados pelo fundo SoCal Fire Fund.

George Clooney também está na lista. Para os fãs do astro de Hollywood, é possível arrematar dois ingressos para a estreia de “Boa Noite e Boa Sorte” na Broadway e ainda ter um encontro com o ator.

Conheça outras experiências leiloadas

Ter uma experiência de estreia com a série “White Lotus” — incluindo conhecer o elenco da produção —, e visitar o set de gravações da famosa “Only Murders in the Building”, da Hulu, também estão entre as experiências leiloadas.

Confira a lista com outros itens:

Uma viagem para Las Vegas, incluindo um voo em jato particular, com o duo The Chainsmokers



Conhecer a atriz Scarlett Johansson na estreia de Jurassic World Rebirth



Visita ao set de “Sugar” e conhecer o ator Colin Farrell



Experiência o set da grande final de RuPaul’s Drag Race



Rodada de golfe exclusiva com o ator Larry David e o técnico de basquete Doc Rivers



Conhecer Andy Cohen no set de “Watch What Happens Live”.

O leilão é organizado pelo SoCal Fire Fund, fundo de arrecadação e ajuda lançado pela CAA Foundation, Core (Community Organized Relief Effort) e pela Los Angeles Unified School District Education Foundation.

De acordo com o fundo, ações como esta ajudarão alunos, funcionários de escolas e famílias afetadas pelos incêndios, que iniciaram no dia 7 de janeiro, a se recuperarem. Ele será administrado pela Entertainment Industry Foundation (EIF).