Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, morre aos 100 anos

No mesmo ano casou com Rosalynn Smith, de sua cidade natal. O casal teve quatro filhos. Um dos netos, Jason, foi eleito senador da Geórgia pelo Partido Democrata em 2010.

Jimmy cursou o ensino básico em uma escola pública local e passou pela Faculdade do Sudoeste da Geórgia e pelo Instituto de Tecnologia do estado antes de se formar em bacharel em Ciência, em 1946, pela Academia Naval dos Estados Unidos.

Em 1962, já filiado ao Partido Democrata, ele ganhou a eleição para o cargo de senador pelo estado da Geórgia, com mandato de dois anos. O político ganhou notoriedade por atacar gastos gastos governamentais e por ser contrário às leis que proibiam os negros de votar. Ele foi reeleito para o posto em 1964.

No ano de 1966 se candidatou para o governo do estado, mas não conseguiu ganhar nem as primárias do Partido Democrata. Ele tentou novamente e venceu em 1970 ao apresentar uma frente mais conservadora, buscando o apoio de defensores da segregação racial. Contudo, no discurso de posse, em 1971, apontou para o fim da discriminação racial no estado.

Jimmy governou o estado até o ano de 1975 e, durante o mandato, promoveu uma reforma administrativa que reduziu o gasto das agências públicas. O aborto foi legalizado, com restrições no estado, em 1973 após a decisão da Suprema Corte do país. Pessoalmente, Carter era contrário à prática.