'Ilhados com a Sogra' estreia segunda temporada com novo formato

Reality show comandado por Fernanda Souza retornou nesta quinta-feira, 2, com novos episódios e mudanças no formato

Nesta quinta-feira, 2, a Netflix estreou a segunda temporada do reality show "Ilhados com a sogra". O programa de relacionamento reúne sogras, genros/noras e filhos em uma disputa por R$500 mil, na qual oito famílias participam de provas, sessões com psicóloga e dinâmicas em uma ilha paradisíaca.

Entre casais que vivem relacionamentos abertos, vasectomia em segredo e a eterna disputa pela criação dos netos, o programa explora as complexidades das dinâmicas familiares. O formato é inédito e original do Brasil.