Zendaya faz revelações sobre possível noivado com Tom Holland

Zendaya comentou sobre "anel de noivado" e desmentiu casamento com Tom Holland

A atriz Zendaya apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 22, para comentar sobre um possível noivado entre ela e Tom Holland. Os rumores iniciaram após a artista de 27 anos de idade publicar uma foto no qual é possível ver um grande anel em seu dedo.

“Sério, vocês acham que é assim que eu daria a notícia? Vocês acham isso? Tipo… o quê?”, questiona Zendaya. No vídeo que foi removido do Story algumas horas depois, a atriz ainda reclama: “Eu não posso postar nada, cara! Eu postei por causa do meu boné”.

Zendaya via Instagram Stories: “Deixa eu colocar o de corpo inteiro de volta para vocês poderem relaxar hahaha”. pic.twitter.com/BkcvGSpltE

Zendaya e Tom Holland

Zendaya e Tom Holland iniciaram o relacionamento durante os bastidores de “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, de 2017. O namoro foi assumido publicamente apenas no ano de 2021, após serem flagrados se beijando dentro de um carro.

Considerado um dos casais de jovens atores mais queridos pelo público, esta não é a primeira vez que rumores de noivado tomam conta das redes sociais. Em 2022, boatos de que Zendaya e Tom estavam planejando o casamento viralizaram na internet.



